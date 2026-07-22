¡Me mandaron al Mundial y terminé en Panamá! | Gina Lopez | Teleamazonas

Lo que debía ser un día más de cobertura mundialista terminó convirtiéndose en una aventura inesperada. Por un inconveniente migratorio, Gina tuvo que salir temporalmente de México y terminó recorriendo Panamá durante 24 horas. Entre comida típica panameña, el histórico Casco Antiguo, calles llenas de cultura y una visita exprés a una de las ciudades más modernas de América Latina, esta historia demuestra que los mejores viajes también nacen de los imprevistos.