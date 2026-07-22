¿Mala suerte o mala racha? Gina busca ayuda en pleno Centro Histórico de México | Teleamazonas

Un día inesperado en la aventura mundialista de Gina. Después de que la cámara se mojara y se perdiera gran parte del contenido del partido de Colombia, tocó seguir adelante y convertir el problema en una nueva historia. Esta vez, Gina recorrió el Centro Histórico de Ciudad de México, conoció personajes increíbles, conversó con hinchas de distintos países, se encontró con seguidores y hasta se hizo una tradicional limpia mexicana para espantar la mala suerte.