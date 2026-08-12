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Actualizada: 12 ago 2026 - 11:42

El arte de devolverle la vida a la historia

Ramiro Endara, historiador, explica cómo se restauran obras de arte con siglos de historia y se preservan para las nuevas generaciones.

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