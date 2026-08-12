Actualizada: 12 ago 2026 - 12:11
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Una voz que viaja por todos los ritmos
Andrea Carvajal, cantante, nos cuenta sobre su trayectoria y una propuesta musical que recorre el rock, pop, blues, disco, metal y música tradicional.
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Andrea Carvajal, cantante, nos cuenta sobre su trayectoria y una propuesta musical que recorre el rock, pop, blues, disco, metal y música tradicional.