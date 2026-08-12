Actualizada: 12 ago 2026 - 11:43
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Los mandalas y un viaje hacia el autoconocimiento
Ivo Garzón, experta en arteterapia, explica cómo crear mandalas puede abrir un espacio de reflexión, autoconocimiento y compasión hacia nosotros mismos.
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Actualizada: 12 ago 2026 - 11:43
Compartir
Ivo Garzón, experta en arteterapia, explica cómo crear mandalas puede abrir un espacio de reflexión, autoconocimiento y compasión hacia nosotros mismos.