Christian Norris ganó a Milton Pérez, ¿cuándo cocinarán para la fundación Sueño de Dios?

Christian Norris y Milton Pérez se abrazan luego del partido jugado, el sábado 23 de agosto del 2025, en el club de Tenis Buena Vista. El juego tuvo un fin benéfico.

El misterio quedó revelado. Christian Norris ganó el duelo amistoso-benéfico de tenis a Milton Pérez. El partido se jugó el sábado 23 de agosto del 2025, en el club Buena Vista, en Quito. Pero, el resultado se mantuvo en reserva, hasta su anuncio oficial, en el programa esTAmañana, el lunes 25.

Norris ganó el partido, pero la confraternidad y la hermandad reinan ente el presentador de esTAmañana y el productor ejecutivo de noticias de TeleAmazonas. La del sábado en el Buena Vista fue una fiesta deportiva y de solidaridad. La Fundación Sueño de Dios, que ayuda a personas en situaciones de calle, recibirá la ayuda recaudada y el compromiso que pactaron los jugadores.

Milton Pérez visitó en la mañana del lunes 25 el set de esTAmañana. Lo primero que hizo fue darse un cálido abrazo con Christian Norris. De acuerdo a las normas del juego, el ganador cocinará una deliciosa comida para los integrantes de la Fundación. Quien perdía debía proveer los fondos para realizar la comida.

El acuerdo se cumplirá el jueves 28 de agosto. En el set de esTAmañana, Norris junto a Pérez y el chef Felipe Campana acordaron qué comida prepararán: inicialmente se hará un rico chaulafán, para los beneficiarios de los servicios de la Fundación Sueño de Dios.

Quienes deseen ayudar en la preparación del platillo también pueden acompañar a Milton, Christian y el chef 'Pipe'. En los próximos días en esTAmañana se brindarán más detalles de cómo ayudar en el proceso.

Los dos protagonistas del partido benéfico quedaron complacidos con la masiva presencia de la familia de TeleAmazonas, en el partido del fin de semana. También de la ayuda solidaria de empresas y de artistas como San Andrés Cumbia, que se hicieron presentes durante la jornada deportiva.