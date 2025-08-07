Christoph Baumann habla de teatro, de la ansiedad y de la India en esTAmañana

Christoph Baumann lleva 40 años haciendo teatro en Ecuador. Planea un viaje a la India en los próximos meses.

Mide más de dos metros, es gracioso por naturaleza, pero también puede ser reflexivo y conceptual. Christoph Baumann, de 71 años, actor y director de teatro, estuvo en el set de esTAmañana, en la jornada del 7 de agosto del 2025.

Baumann está orgulloso de haber echado raíces en Ecuador. Su esposa Tamara Navas es manabita. Dice que, como buena manaba, Navas muestra carácter en todo momento. Se considera un hombre feliz en el compromiso.

Cuando mira, a través de las grandes pantallas del estudio, un video que conmemora sus años en las tablas, su experiencia en series familiares como Dejémonos de Vainas, Baumann arquea las cejas. "Se ve que he hecho bastante".

Christoph Baumann junto a Marisol Romero, Ale Boada y Christian Norris, los presentadores del matutino esTAmañana, durante la entrevista del 7 de agosto del 2025. Teleamazonas

Baumann dice que el teatro es un gran espacio para resolver conflictos. A través de sus múltiples talleres de actuación, ha visto como personas han logrado empoderarse luego de realizar caracterizaciones.

"Muchas herramientas del teatro sirven para conocerte más. La mejor medicina siempre es expresarte" Christoph Baumann/ actor y director teatro

Además, el popular 'Beckenbauer' compartió con los presentadores uno de sus mejores tips para combatir la ansiedad: tararear. Cuenta que, cuando está estresado, empieza a corear canciones. Recuerda, sobre todo, los temas infantiles que le cantaban cuando estaba en Alemania.

En los próximos días realizará uno de sus grandes sueños: viajará a la India por dos meses, en una travesía mágica de conocimiento e introspección. También le vienen más talleres de teatro por dictar y su encuentro con su infaltable banda Los Cuyes de Los Alpes.