El entrenador Franklin Tenorio habla de la pasión por correr y la salud en esTAmañana

Franklin Tenorio (centro de azul) con un grupo de deportistas durante una competencia en Quito. El instructor estuvo en esTAmañana compartiendo una interesante charla.

Franklin Tenorio conserva varios trofeos de su época de corredor. El deportista ecuatoriano estuvo en la San Silvestre y ganó por muchos años la Quito-Últimas Noticias, una carrera de la que ahora es su director deportivo.

Tenorio estuvo, en la mañana del 17 de septiembre del 2025, en esTAmañana, el magazine diferente de TeleAmazonas. Él conversó sobre los beneficios del atletismo para la vida cotidiana.

El instructor dijo que lo más importante es que no se considere al deporte únicamente como una válvula de escape ante los problemas diarios. A su criterio, actividades como el atletismo, deben ser disfrutadas e incorporadas en las rutinas del día a día, para evitar el sedentarismo y sentirse más felices y completos.

Tenorio también indicó que en el momento de decidirse por el atletismo, hay que saber la técnica correcta para desplazarse, usando correctamente el empeine y los metatarsos. Recomendó a la audiencia siempre asesorarse con especialistas.