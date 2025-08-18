Una especialista comparte las claves para llegar a la separación de bienes en un matrimonio

Es recomendable que las parejas puedan llegar a acuerdos respecto a los bienes de la sociedad conyugal, antes de que se presenten problemas posteriores.

Buscar acuerdos y evitarse problemas. Realizar inventario de los bienes y buscar salidas pacíficas y no traumáticas. En la jornada del 18 de agosto del 2025, la abogada María Camila Carrillo, experta en derecho de familia, habló en esTAmañana de la importancia de buscar acuerdos.

Carrillo habló sobre cómo realizar una efectiva separación de bienes. De acuerdo con la especialista, este tipo de trámites pueden incluso antes y durante el matrimonio, con la intención de que todas las partes tengan las reglas claras.

La mediación siempre es un camino. Para ello, es importante que la pareja pueda realizar un inventario de todos los bienes que han levantado como parte de la sociedad conyugal para realizar una repartición equitativa.

Los problemas derivados de un divorcio y la posterior separación de bienes pueden evitarse, según una especialista que compareció en esTAmañana. Morillo Suriel Abogados

La abogada recordó que muchas veces los divorcios son procesos dolorosos, en los que los protagonistas terminan afectados. Por ello, es importante la ayuda de un tercero, de un profesional que pueda realizar un proceso de mediación.

En caso de no arreglar el tema en una mediación, está la vía legal. Según explicó Carrillo, las partes tendrán que acudir ante una Unidad Judicial de la Niñez y Adolescencia para solicitar la disolución y que el juez determine el inventario de los bienes adquiridos y su posterior repartición.