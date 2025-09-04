Luis Antonio Valencia y Johvani Ibarra hablaron de La Tri, fútbol y recuerdos en esTAmañana

Antonio Valencia (derecha) es una de las leyendas del fútbol ecuatoriano. El excapitán de la Tricolor habló del partido Ecuador vs. Paraguay, en esTAmañana

Antonio Valencia ama profundamente a la Selección de Ecuador. La defendió en 99 partidos, dos Mundiales y cuatro ediciones de la Copa América. El 'Toño' excapitán de Manchester United, habló en el matinal esTAmañana, el jueves 4 de septiembre del 2025, en las horas anteriores al juego entre Paraguay y Ecuador.

Fue un programa futbolero. Además de Valencia, en el set estuvo Johvani Ibarra, exgolero de El Nacional y habitual convocado a La Tri, en el primer equipo que alcanzó la clasificación a un Mundial: Corea y Japón 2002. En Guayaquil, hubo un diálogo con Máximo Banguera, quien también defendió al cuadro nacional.

Valencia habló desde el complejo deportivo del AV25, el equipo que fundó en el 2023 y que juega el Ascenso de Pichincha. 'Toño' e Ibarra tuvieron un divertido diálogo de ida y vuelta recordando cuando fueron compañeros en El Nacional.

“Vamos a ganar a Paraguay. Confío mucho en la Selección. Hay buenos jugadores, dispuestos a hacer historia” Antonio Valencia/ leyenda del fútbol ecuatoriano

Ibarra recordó que, cuando entrenaban en El Nacional, al 'Toño' no le gustaba mucho correr. Ambos se rentaron a subir una larga escalinata en Puembo, en donde Valencia se entrena con regularidad.

Valencia dijo que Ecuador tiene un equipo de mucho nivel para enfrentar el Mundial del 2026. En ello coincidió Ibarra que dijo que el proceso tricolor vino desde tener a profesionales como Francisco Maturana y Hernán 'Bolillo' Gómez, quienes transformaron la mentalidad de los jugadores.