¿Dónde juega Ecuador vs Paraguay y cómo ver el partido de Eliminatorias al Mundial?

La Tri ya tiene un cupo asegura para el Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá

La Selección de Ecuador enfrentará a Paraguay, este jueves 4 de septiembre del 2025, en un partido por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Tri, ya clasificada con 25 puntos y ubicada en el segundo lugar de la tabla, jugará en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, en Paraguay desde las 18:30 (hora de Ecuador).

Aunque el combinado de Sebastián Beccacece ya tiene asegurado su boleto al Mundial, el objetivo será cerrar la clasificatoria en los primeros puestos.

Mientras que los guaraníes buscan un buen resultado, pues necesita un punto para garantizar un cupo directo a la Copa Mundial FIFA 2026.

Le sirve un empate ante Ecuador como local o ante Perú como visitante. Si Venezuela pierde puntos en las últimas dos jornadas, sea ante Argentina o ante Colombia, Paraguay garantiza un cupo directo al Mundial sin necesitar puntuar.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro, extécnico de Ecuador, busca regresar a una Copa del Mundo tras 15 años de ausencia, la última vez fue en Sudáfrica 2010.

¿Dónde ver el partido Ecuador vs Paraguay?

Teleamazonas transmitirá dos partidos de la fecha 17. Paraguay vs. Ecuador y Argentina vs. Venezuela. Los juegos se verán en horario diferido.

El compromiso de la Tri se verá desde las 20:30 de este jueves 4 de septiembre y el duelo entre los campeones del mundo y los 'llaneros' se emitirá desde las 23:30.