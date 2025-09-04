Paraguay vs. Ecuador ¿cuál es el valor de mercado de las plantillas que se enfrentan en Asunción?

Gustavo Alfaro observa a Pervis Estupiñán y Juan José Cáceres, durante el Ecuador vs. Paraguay disputado en octubre del 2024.

La Tricolor visita a Paraguay, el jueves 3 de septiembre del 2025, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido de Ecuador se juega desde las 18:30. Teleamazonas transmite el juego, en horario diferido.

Las Eliminatorias Sudamericanas 2026 están llegando a su fin. La jornada 17 es la penúltima del torneo. El martes 9 de septiembre del 2025, Ecuador concluirá su participación en Guayaquil recibiendo a Argentina, en el estadio Banco Pichincha.

Ecuador visita una sede en la que nunca consiguió un solo punto: la historia marca que el equipo perdió sus 10 juegos de Eliminatorias, desde 1982. Sin embargo, las rachas están para romperse.

¿Cuál es el valor de mercado de Paraguay y Ecuador?

De acuerdo con Transfermarkt, la actual plantilla de la Selección tiene un valor de mercado de USD 384,30 millones. La cifra es prácticamente el doble de la tasación que tienen los jugadores rivales. Paraguay cuesta USD 154, 06 millones

Moisés Caicedo (23) es el futbolista ecuatoriano con mayor valor de mercado, según Transfermarkt Redes Sociales

Moisés Caicedo es el jugador con mayor valor de mercado: USD 104,76 millones es la tasación para el futbolista del Chelsea, campeón del Mundial de Clubes. El segundo futbolista tricolor en la lista es Willian Pacho con USD 75,6 millones. El zaguero del PSG logró el título de la Champions con el cuadro parisino.

Piero Hincapié es el tercer futbolista de Ecuador más valioso. 'Pierito' tiene una tasación de USD 58,2 millones. Acaba de ser transferido al Arsenal de Londres.

¿Y Paraguay? El jugador más valioso de la plantilla es Diego Gómez del Brighton, con un valor estimado de USD 16,3 millones. Ramón Sosa lo sigue en la nómina de Transfermarkt con USD 13,97 millones y Miguel Almirón (USD 11,64 millones)