Actualizado: 27 may 2026 - 11:55
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El mar cambió su vida y lo llevó a conquistar el mundo
Jericco Rosero, campeón mundial de bodyboard, comparte cómo nació su conexión con el mar y el camino que lo llevó a destacar en este deporte extremo.
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Jericco Rosero, campeón mundial de bodyboard, comparte cómo nació su conexión con el mar y el camino que lo llevó a destacar en este deporte extremo.