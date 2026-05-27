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Actualizado: 27 may 2026 - 11:55

El mar cambió su vida y lo llevó a conquistar el mundo

Jericco Rosero, campeón mundial de bodyboard, comparte cómo nació su conexión con el mar y el camino que lo llevó a destacar en este deporte extremo.

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