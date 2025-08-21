El pintor secoya Ramón Piaguaje habla de la selva y muestra su obra en esTAmañana

Ramón Piaguaje nació en la comunidad de Cuyabeno, en Sucumbíos. Su fascinación por la pintura empezó a los cinco años. Dibujaba en ollas de barro, hamacas, en shigras. La selva es la gran inspiración de su obra.

Piaguaje, de 63 años, visitó el set de esTAmañana, el magazine de TeleAmazonas. Su gran talento por la pintura, sus cuadros de hiperrealismo son cotizados en el mundo. En el 2000, el pintor secoya recibió un reconocimiento mundial.

En ese año, el entonces príncipe Carlos de Inglaterra le otorgó el premio al primer lugar del concurso internacional Nuestro Mundo, en donde participaron 20.000 artistas del mundo. "El príncipe Carlos me dijo que le encanta la selva y los paisajes naturales", dijo en su entrevista en esTAmañana.

El reconocido pintor secoya posa junto a su obra de la selva y los presentadores de esTAmañana, el jueves 21 de agosto del 2025. Teleamazonas

Cuando pinta, Piaguaje trasciende el valor estético y convierte su mensaje en una experiencia visual profunda. ¿Cómo realiza su obra? Memoriza paisajes y trata de conectar con la energía y la inspiración que le da la Madre Naturaleza.

Hay un libro que cuenta el amor de Piaguaje por la pintura. El escritor Marco Antonio Rodríguez cuenta en dicha obra que fueron dos sacerdotes evangelizadores los que repararon las destrezas de Piaguaje y lo alentaron a seguir dibujando. Ahora, él quiere seguir mostrando los paisajes hermosos de la Amazonía, a través de sus cuadros.