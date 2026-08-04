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Actualizado: 04 ago 2026 - 13:46

¿Tu sistema digestivo necesita una purga?

Andrés Yépez, gastroenterólogo, explica cuándo una limpieza intestinal es realmente necesaria y qué dice la evidencia médica al respecto.

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