Actualizado: 04 ago 2026 - 13:46
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¿Tu sistema digestivo necesita una purga?
Andrés Yépez, gastroenterólogo, explica cuándo una limpieza intestinal es realmente necesaria y qué dice la evidencia médica al respecto.
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Andrés Yépez, gastroenterólogo, explica cuándo una limpieza intestinal es realmente necesaria y qué dice la evidencia médica al respecto.