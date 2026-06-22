Actualizado: 22 jun 2026 - 12:06
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La Tri bajo la lupa de un mundialista
Luis Fernando Saritama visita esTAmañana para analizar el desempeño de Ecuador en el Mundial 2026, compartir su visión táctica del equipo.
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Luis Fernando Saritama visita esTAmañana para analizar el desempeño de Ecuador en el Mundial 2026, compartir su visión táctica del equipo.