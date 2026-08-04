Actualizado: 04 ago 2026 - 13:49
Compartir
La voz de grandes himnos románticos en esTAmañana
Alex Ubago, compositor y cantante español, comparte anécdotas de sus casi 28 años de trayectoria, sus grandes éxitos y sus nuevos proyectos musicales.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizado: 04 ago 2026 - 13:49
Compartir
Alex Ubago, compositor y cantante español, comparte anécdotas de sus casi 28 años de trayectoria, sus grandes éxitos y sus nuevos proyectos musicales.