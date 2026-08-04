Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizado: 04 ago 2026 - 13:49

La voz de grandes himnos románticos en esTAmañana

Alex Ubago, compositor y cantante español, comparte anécdotas de sus casi 28 años de trayectoria, sus grandes éxitos y sus nuevos proyectos musicales.

Nuestra TV