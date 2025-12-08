Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

CAPÍTULO 14: Reto Caja Misteriosa en parejas (08/12/25) | TEMP 03 | MASTERCHEF CELEBRITY ECUADOR

Buscamos a la celebridad con el talento culinario para convertirse en el próximo MasterChef. No te pierdas la nueva temporada de MasterChef Celebrity Ecuador.

Reto de Caja Misteriosa en parejas del lunes 8 de diciembre del 2025

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

08 dic 2025 - 22:30

Mira el capítulo 14 de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Ecuador, de este lunes 8 de diciembre del 2025. Míralo de lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.