CAPÍTULO 14: Reto Caja Misteriosa en parejas (08/12/25) | TEMP 03 | MASTERCHEF CELEBRITY ECUADOR
Buscamos a la celebridad con el talento culinario para convertirse en el próximo MasterChef. No te pierdas la nueva temporada de MasterChef Celebrity Ecuador.
Reto de Caja Misteriosa en parejas del lunes 8 de diciembre del 2025
Teleamazonas
Compartir
Actualizada:
08 dic 2025 - 22:30
Mira el capítulo 14 de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Ecuador, de este lunes 8 de diciembre del 2025. Míralo de lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.
Compartir