Muere una persona en volcamiento de camión en paso lateral de Ambato

Un camión chocó en el paso lateral de Ambato en horas de la madrugada.

Una persona murió tras el volcamiento de un camión en el paso lateral de Ambato, la madrugada de este jueves 4 de junio de 2026.

El siniestro se registró en el sector de Las Viñas alrededor de las 03:18.

El camión quedó con la cabina completamente destruida y el parabrisas terminó en la calzada.

Los Bomberos de Ambato acudieron al sitio para atender la emergencia. Sin embargo, reportaron que al llegar hallaron solo a una persona sin signos vitales.

La vía fue cerrada por unas horas mientras el personal de emergencia permanecía en el sitio.