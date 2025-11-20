Circo y sartenes: el espectáculo está servido en MasterChef Celebrity Ecuador

Los chefs Irene Gonzalez, Jorge Rausch y Carolina Sanchez en el primer reto de campo de MasterChef Celebrity Ecuador.

Un gran show malabaristas se tomó la plaza de toros donde se realizó el primer reto de campo de MasterChef Celebrity Ecuador. Mientras unos caminaban por los aires, otros ya sospechaban que sus nervios pronto harían lo mismo.

Luego de muchas risas y aplausos llegó el momento de encender los fogones. Los cocineros debían preparar comida para 81 comensales en tan solo 90 minutos. tres equipos, tres menús diferentes, un solo ganador.

Una bondiola de cerdo con papas cocinadas, ensalada y unas chispiolas de dulce convirtió al equipo azul en el favorito de los comensales. Así, Frickson Erazo, Karime Borja, Josh Paredes, Erika Russo, Giovanna Andrade, Bastían Napolitano, Manaba y Nexar Gómez, como capitán, festejaron el triunfo con saltos y gritos de emoción.

El equipo fue el ganador del primer reto de campo de MasterChef Celebrity Ecuador. Teleamazonas

La competencia arrancó con un duelo de capitanes donde pusieron a prueba su equilibrio. Nexar quedó primero, seguido de Ana Paula Buljubasich y el tercer lugar fue para Nicole Pinilla; con colores azul, rojo y verde, respectivamente.

El jurado conformado por la chef Carolina Sánchez, el chef Jorge Rausch y la chef Irene Gonzalez, también vistieron de acuerdo a la ocasión, alegrando a los participantes y público que también degustaron de los menús.

Tres equipos se enfrentaron en el primer reto de campo de MasteChef Celebrity Ecuador. Teleamazonas

Entre sudor, gritos y carreras el equipo verde preparó pollo con ensalada y endulzó a los comensales con unas frutillas con chocolate. Mientras que los rojos hicieron un puré con papa y carne, acompañada de una manzana verde caramelizada.

Aunque los comentarios fueron positivos para los tres equipos, el que mayor votos tuvo fue el equipo azul, esta victoria llevó a los ocho participantes directamente al balcón. Los demás concursantes deberán prepararse para un nuevo reto.

No te pierdas cada capítulo de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador, de lunes a vierenes, a las 21:00, por Teleamazonas.