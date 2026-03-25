Beber Espinoza no termina de emplatar y el jurado lo reta

Las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador se inundaron de tristeza la noche de este miércoles 25 de marzo del 2026, luego que el jurado retara a Beber Espinoza por el emplatado.

El tiempo le jugó en contra al boxeador ecuatoriano ya que no alcanzó a emplatar la salsa que preparó esta noche. Cuando el jurado lo llamó para la degustación, él tomó la salsa de la sartén para colocarla directamente en el plato, en ese momento el jurado le llamó la atención.

El chef Jorge Rausch resaltó que luego del "manos arriba" nadie puede tocar o modificar su plato. Beber de inmediato se mostró asustado y al mismo tiempo triste, su rostro reflejó su arrepentimiento y aseguró que él lo hizo porque dejaron el utencillo de cocina en su estación.

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"Yo no alcancé a poner la salsa en el plato y cuando yo pasé estaba el sarten, entonces yo creí que podía coger. Me siento super mal por cometer errores ya que soy una persona correcta", dijo Beber.

Pese a ese error el jurado probó todos los elementos del plato de Beber, le dijeron que tenía buen sabor. No obstante, debido al error lo catalogaron como un plato incompleto. El campéon ecuatoriano regresó desanimado a su estación, sabía que su oportunidad de subir al Top 6 se había desvanecido.

Este momento fue parte del reto de salvación que vivieron los cocineros esta noche. El ganador gue Bastián Napolitano, quien subió al balcón junto a Mara.

En el siguiente reto, Frickson Erazo, Josh Paredes, El Jose, Andy Suzuki y Beber lucharán por seguir en la competencia. Son cinco cocineros y solo hay puesto para cuatro en el balcón. No te pierdas MasterChef Celebrity Ecuador, de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.