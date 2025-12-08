Bastián Napolitano y Karime Borja van por el segundo Pin del Chef de MasterChef Celebrity Ecuador

Karime Borja y Bastián Napolitano ganan el reto de caja misteriosa de MasterChef Celebrity Ecuador y competirán por el Pin del Chef.

El segundo Pin del Chef del MasterChef Celebrity Ecuador busca a su nuevo portador. El reto de caja misteriosa, de este lunes 8 de diciembre del 2025, dejó como ganadores a Bastián Napolitano y Karime Borja. Ahora ellos se enfrentarán entre sí para saber quién obtendrá la inmunidad de este nuevo ciclo.

Unos mejillones en reducción de salsa de maracuyá con fondo de pescado y papas fritas acompañadas de mayonesa de guayaba y naranjilla, dieron la victoria a Bastián y a Karime.

Los cocineros cautivaron al jurado con este plato. La chef Carolina Sánchez lo reconoció de inmediato, "esto me recuerda a los mejillones típicos franceses", dijo. Bastián confirmó y la invitó a degustar. Luego de varias cucharadas, la chef Carito les dio "puñito".

El chef Jorge Rausch destacó el crocante de las papas fritas y los sabores equilibrados. "Bien jugado porque lograron tomar la acidez de las frutas e incorporar todos los ingredientes", dijo. "Su plato está espectacular", añadio la chef Irene.

Luego que el jurado degustó los platos más llamativos de este reto, se reunieron para deliberar y anunciaron que la pareja ganadora era la de Karime y Bastián.

El reto de esta noche consistió en crear platos en los que brillen tres frutas netamente ecuatorianas: maracuyá, guayaba y naranjilla. Con sabores balanceados e ingredientes muy bien integrados. Los participantes trabajaron en parejas.

La expectativa por lo que vendrá en el siguiente episodio se mantiene latente en MasterChef Celebrity Ecuador. No te pierdas cada capítulo, de lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.