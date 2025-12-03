Tres parejas se quitan el delantal negro y suben al balcón en reto de salvación de MCC

Beber Espinoza cargó a Monserrath Astudillo al saber que eran los ganadores de este reto.

Triple felicidad se vivió en MasterChef Celebrity Ecuador, la noche de este miércoles 3 de diciembre de 2025. Tres parejas ganaron el reto de salvación y subieron al balcón. Las cocinas desbordaron de alegría.

Beber Espinoza y Monserrath Astudillo fueron los primeros en subir al balcón, el exboxeador ecuatoriano festejó la victoria y llevó en brazos a "su chiquita". Frickson Erazo y El Jose también tuvieron el privilegio de quitarse el delantal negro. La tercera pareja fue Nexar Gómez y Sonia Luna.

Los cocineros no se lo podían creer. El reto de esta noche fue preparar dos platos con diferentes tipos de arroz, para muchos fue un dolor de cabeza conseguir el término de cocción perfecto de este grano.

Las parejas de esta noche las formó Josh se conformaron de la siguiente manera:

Jorge Campozano con Mara Topic

Manaba con Andy Suzuki

Frickson y El Jose

Giovanna Andrade con Nicole Pinilla

Karime Borja con Fer Guevara

Monserrath Astudillo con Beber Espinoza

Sonia Luna con Nexar Gómez



Riccardo Perotti con Naykim Tzamarenda.



El jurado degustó todos los platos y criticó cada uno, tanto por el nivel de cocción del arroz como por los acompañantes empleados en el plato.

Finalmente, los chefs Carolina Sánchez, Jorge Rausch e Irene Gonzalez se reunieron para deliberar y decidieron salvar a las tres parejas. Quienes no subieron al balcón se enfrentarán al segundo reto de eliminación.

¿Quién será el próximo en salir de la cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador? No te lo pierdas, lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.