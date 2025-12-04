Un pulpo sin sabor; Nicole Pinilla es la segunda eliminada de MasterChef Celebrity Ecuador

Nicole Pinilla y Naykim Tzamarenda se abrazan luego de escucharla decisión del jurado en MasterChef Celebrity Ecuador.

MasterChef Celebrity Ecuador vivió su segunda eliminación. Nicole Pinilla abandonó las cocinas más famosas del mundo la noche de este jueves 4 de diciembre del 2025. Naykim Tzamarenda fue el más golpeado con la salida de su compañera.

11 cocineros con delantal negro pusieron a prueba sus habilidades y conocimientos gastronómicos esta noche, en la que el reto fue preparar pulpo acompañado de una salsa y guarnición. Los participantes tuvieron 60 minutos, tiempo en que el silencio primó en la cocinas.

El jurado degustó todos los platos, para cada participante hubo observaciones. Sin embargo, en la deliberación los chefs concluyeron que el plato con más errores fue el de Nicole.

Nicole Pinilla presenta su plato en el atril en este reto de eliminación de MCCelebrity. Naykim Tzamarenda también estuvo en peligro de abandonar las cocinas con Nicole Pinilla.

El jurado llamó al frente de la cocinas a Nicole y a Naykim, en tanto que los otros cocineros subieron al balcón. Las críticas para la exreina de belleza fueron la falta de sabor de la proteína, la presentación de su plato y la combinación de sus componentes.

A Naykim el jurado le cuestionó el emplatado y la textura de la salsa bechamel. Sin embargo, él continuará en las competencia y deberá mejorar sus técnicas si quiere avanzar más en este recorrido.

La salida de Nicole para él fue fuerte debido a la amistad que nació en las cocinas, eran muy cercanos y en varias ocasiones el creador de contenido aseguró que habían estudiado juntos varias recetas de cocina.

MasterChef Celebrity Ecuador se queda con 21 cocineros. ¿Qué nuevos retos los espera? Míra cada capítulo de lunes a viernes. 21:00, por Teleamazonas.