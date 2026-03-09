Los corazones de Bastián, Nexar y Frickson vibraron en Cocinando a los Celebrities

Una noche con sentimientos a flor de piel se vivió este lunes 9 de marzo del 2026, en Cocinando a los Celebrities, los invitados fueron Bastián Napolitano, Nexar Gómez y Frickson Erazo, los tres forman parte del Top 10 de MasterChef Celebrity Ecuador.

Los famosos recordaron algunos momentos alegres y otros que les causó inconformidad en los retos de las cocinas más famosas del mundo, pero también abrieron su corazón para hablar de cosas personales.

Nexar, quien fue eliminado la semana pasada, contó que el nombre de su último plato fue en honor a sus sobrinos Melany y Rodrigo, de quienes se hizo cargo tras la muerte de su hermana. El actor quiteño recordó los momentos que tuvo con ella y no pudo contener sus lágrimas.

Frickson "El Elegante" Erazo, en cambio, habló de la promesa que le hizo a su padre, de convertirse en futbolista profesional y llevarlo a una Copa del Mundo, la cual sí la cumplió gracias a su esfuerzo y dedicación. "Fue una manera de decirle lo que te prometí de niño, aquí se está cumpliendo", dijo.

Estrategia vs amistad; Bastián Napolitano lo revela todo en Cocinando a los Celebrities

El baterista de Verde 70 también habló de su padre, contó que pese a vivir la mayor parte de su vida en Galápagos, "siempre fue un padre presente" que lo llenó de amor y ahora espera poder estar juntos para preparle uno de los platos que ha hecho en MasterChef Celebrity Ecuador.

Los tres invitados son parte del Top 10, una competencia que arde cada día más y en el que la preparación va en aumento para convertirse en el siguiente MasterChef Celebrity Ecuador.

Cada semana las celebridades tienen nuevas cosas por contar y descubrir en Cocinando a los Celebrities, un programa que no te lo puedes perder, todo los lunes, 22:15, por Teleamazonas y Teleamazonas.com.