Recuerdos que mueven el corazón en MasterChef Celebrity Ecuador; Frickson gana el reto

Una ventaja que puede cambiarlo todo. Frickson Erazo fue el ganador del reto de caja misteriosa, la noche de este viernes 6 de marzo del 2026. Los cocineros se enfrentaron a un reto de recuerdos en el que muchos no pudieron contener las lágrimas.

Monserrath Astudillo recordó el día en que nació su hijo y a su hermana, quien estuvo todo el tiempo con ella, pues sufrió de depresión postparto. Karime Borja, en cambio, recordó a su hijo Mateo. El Jose aseguró que lo que hace vibrar su corazón son los momentos que compartió con sus hermanos.

Beber Espinoza fue quien más lloró al recordar su infancia junto a sus padres, el boxeador ecuatoriano contó que al ser una familia muy humilde solo tenían dos comidas al día. "Nunca desayunábamos y mi madre era la que más se sacrificaba para darnos de comer", dijo.

El equipo amarillo sube al balcón y ya son parte del Top 10 de MasterChef Celebrity Ecuador

En medio de todos estos recuerdos los celebrities cocinaron invadidos de emociones. El jurado llamó solo a los platos más atractivos, entre ellos el del exdefensa tricolor, quien resaltó que su plato refleja el amor que él siente por toda su familia. Los chefs lo felicitaron por la salsa y los nuevos sabores que logró. "Frickson un plato completamente redondo", dijo la chef Cecilia Cedeño.

¿En qué consistirá la ventaja de "El Elegante"? No te pierdas el siguiente capítulo de MasterChef Celebrity Ecuador, de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.