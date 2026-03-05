Nexar se despide tras una noche de tensión y emociones

La noche de eliminación estuvo cargada de tensión, emociones y sabores intensos, y culminó con la despedida de Nexar, quien quedó fuera de la competencia. Este jueves 5 de marzo del 2026, su salida dejó un vacío entre compañeros y seguidores, pero también el orgullo por los momentos y platos que logró durante su participación.

El reto comenzó analizando el último desafío en equipos, donde Frickson y Karime no coincidieron en algunas decisiones, y conversaron sobre ello al inicio del reto para alinear estrategias. Posteriormente, la prueba de eliminación puso a todos frente a un producto estrella: el camarón, donde cada participante debía destacarlo para mantenerse en la competencia

Karime decidió rendir homenaje a su hijo preparando nuggets de camarón, logrando un empanado perfecto, delicadeza en el emplatado y sabores bien equilibrados que demostraron su técnica y creatividad. Por su parte, Beber dedicó su plato a su madre, elaborando un puré de camote con carne sellada al punto, una rica salsa y cortes precisos que mostraron su esfuerzo y precisión.

Frickson brilló durante la prueba y se llevó el “cachetito” como reconocimiento a su desempeño, mientras que Nexar dedicó su pato a su sobrino, aprovechando el momento para un plato cargado de sentimiento.

Tras la intensa preparación y los nervios a flor de piel, la decisión final quedó entre Karime y Nexar, resultando este último eliminado. Su salida marcó el cierre de una noche llena de adrenalina, dedicación y emociones encontradas.

Con la eliminación de Nexar, la competencia continúa afinando su rumbo y ya está confirmado el Top 10 de MasterChef, quienes seguirán dejando todo en la cocina en busca del gran premio.

