¿Hubo o no beso? Karime Borja detalla lo ocurrido con el chef Carpentier en MCCelebrity

Porque siempre hay algo con qué sorprender y Cocinando a los Celebrities es el espacio perfecto para contarlo todo. Este lunes 02 de febrero del 2026, El Jose, Karime Borja y Sebastián Guayasamín hablaron sobre los acontecimientos de la última semana en MasterChef Celebrity Ecuador.

El tema más esperado de esta noche fue el encuentro de Karime y el chef Christopher Carpentier. Primero rodaron imágenes de ese capítulo y luego la psicóloga guayaquileña aseguró que, "no, no hubo beso. Fue más como una mímica molestosa".

Al mismo tiempo confesó que sintió verguenza al inicio del reto por volver a ver al chef. Ella creía que se ganaría delantal negro, sin embargo, fue todo lo contrario porque competirá por el Pin del Chef junto a Fer Guevara.

Entre los otros temas que hablaron estuvo la eliminación de Sebastián Guayasamín. Él aseguró que su paso por las cocinas más famosas del mundo ha sido una experiencia única. Contó que antes de aceptar el reto, conversó con varias personas, entre ellas Jalál Dubois y Karol Noboa, exparticipantes de MCC, y concuyó que "no hay manera de prepararte para MasterChef".

El Jose, Karime Borja y Sebastián Guayasamín en Cocinando a los Celebrities.

Asimismo el piloto ecuatoriano recordó su paso por la competencia. Karime y El Jose aprovecharon el momento para extenderle sus palabras de agradecimiento y lo reconocieron como un gran compañero. Incluso bromaron con que la mayor parte del tiempo él pasó en el sofá o con delantal negro.

Los participantes también recordaron la cocinada de la última eliminación. El periodista y creador de contenido quiteño resaltó que dedicó su plato a su mejor amiga porque ha sido quien ha estado siempre a su lado.

Además, confesó que la amistad de Karime ha sido fundamental tras su salida de MasterChef Celebrity Ecuador. Él confesó que la mayor parte de su vida ha sufrido de ansiedad y depresión, por eso agradeció a sus amigos por todo el apoyo brindado.

"Y que este plato era esa muestra de decir, oigan gracias por salvarme, y yo, mientras esté vivo, siempre voy a estar para salvarles a ustedes". El Jose

