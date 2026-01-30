El cuy llegó a las cocinas de MCCelebrity, pero no fue la única sorpresa de la noche

Una noche sin igual se vivió en las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador la noche de este viernes 30 de enero del 2026. Desde preparar hamburguesas con carne de cuy hasta un presunto "beso" entre Karime Borja y el chef Christopher Carpentier sorprendió a las cocineros.

Por muchas ocasiones los participantes bromearon con que la Caja Misteriosa les traiga un cuy, esta noche aparecieron dos en cada estufa. Las reacciones sacaron más de una sonrisa a todos en las cocinas más famosas del mundo. Sin embargo, este era el paso para competir por el Pin del Chef.

Fer Guevara y Karime Borja fueron las ganadoras de la noche y ahora el se enfrentarán cara a cara por el nuevo Pin del Chef. Aunque estaban lejos de saber cómo preparar la proteína, sus platos deleitaron el paladar del jurado y superaron toda expectativa.

Karime Borja y Fer Guevara ganaron el reto y competirán por el Pin del Chef. Teleamazonas

Pero esta no fue la única sorpresa de la noche, ya que este capítulo contó con la presencia del chef invitado Christopher Carpentier, y recordarán que en un reto de campo pasado, él y Karime tuvieron un pequeño "encontrón" en medio de la cocinada, nada extraordinaro, pero la guayaquileña no creyó que lo volvería a ver en las cocinas, hasta el día de hoy.

Al iniciar el reto Karime pidió disculpas a Carpentier y entre broma y broma llegaron al momento de la degustación, en la que el chef dio una cucharada de la carne de cuy a la participante. Fue un momento que todos disfrutaron.

El chef Chritopher Carpentier da de probar la hamburguesa de cuy a Karime Borja. Teleamazonas

Finalmente, el reto concluyó, el jurado anunció a las ganadoras y Virginia despidió al chef invitado, no obstante, él resaltó que se marcha triste de las cocinas porque esperaba un beso de Karime. Los gritos de los participantes no se hicieron esperar y Josh Paredes no dudó en tomar del brazo a su "chicle" y acercarla al Chris, quien estaba del otro lado de la tarima esperándola y con una cara triste batía su mano en señal de despedida.

Se tomaron las manos y hubo un acercamiento, si hubo o no beso, solo lo saben ellos. Lo que sí sabemos es que más de uno gritó de la emoción y no paró de reír con todo lo ocurrido en este capítulo.

