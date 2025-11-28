De cachete de chancho a cachetito del chef Jorge Rausch; tremendo programa en MCC

¡Emociones que no paran! El chef Jorge Rausch entregó cuatro cachetitos la noche de este viernes 28 de noviembre del 2025. Las parejas afortunadas fueron: Giovanna Andrade y Josh Paredes; Andy Suzuki y El Jose Cañizares. Pero solo una pareja competirá por el tan anhelado Pin del Chef.

Una enorme sorpresa se llevaron los celebrities luego de descubrir que la caja misteriosa guardaba una enorme cabeza de chancho. Las risas no faltaron entre los participantes y de inmediato empezaron a pensar en una receta, el reto cosistió en prepar un plato con esta proteína.

Josh y Giovanna recrearon un cevichocho con carne de chancho que impactó en el paladar del jurado. El chef Jorge Rausch les dijo que tenían una buena cocción de la proteína, buena combinación de sabores y no dudó en darles cachetito. Ambas no lo podían creer, saltaron de la alegría y luego se abrazaron para festejar su logro.

Llegó la hora de replicar un fideuá, el favorito de la chef Carito; ¿quién lo logró?

Además de gozar de este premio, Giovanna y Josh fueron las ganadoras de la noche, ambas pasarán de ser compañeras de equipo a rivales. Serán las primeras en competir por el tan anhelado Pin del Chef. Quien lo gane gozará de inmunidad y otras ventajas que le permitirán avanzar en la competencia.

Eso no fue todo, tan deliciosos estaban los platos de esta noche que el chef Jorge Rausch premió también a Andy y a El Jose con otro cachetito. Esta pareja de creadores de contenido realizó una salsa agridulce con cerdo, destacando la buena cocción de la proteína.

Andy Suzuki gana su primer cachetito de la temporada junto a El Jose Cañizares. Teleamazonas El Jose Cañizares se gana cachetito junto a Andy Suzuki. Teleamazonas

En este reto el jurado, integrado por los chefs Carolina Sánchez, Jorge Rausch e Irene Gonzalez, escogió cinco platos, los más llamativos, según su criterio, para degustar. Las parejas que pasaron al atril fueron: Giovanna y Josh, Mara y Manaba, Andy y El Jose, Sebastián y Bastián, Sonia y Karime.

En el siguiente reto se vienen nuevas sorpresas y ¿quién ganará el primer Pin del Chef de esta tercera temporada? Descúbrelo en MasterChef Celebrity Ecuador, lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com.