Un lomo crudo convierte a Hugo Quintana en el primer eliminado de MasterChef Celebrity Ecuador
Las cocinas más famosas del mundo no bajan la intensidad. Hugo Quintana se despide de MasterChef Celebrity Ecuador.
La chef Carolina Sánchez degusta el plato creado por Hugo Quintana en reto de eliminación.
Teleamazonas
Compartir
Actualizada:
27 nov 2025 - 22:40
60 minutos no fueron suficientes para que Hugo Quintana logre un cocción perfecta de la carne. Esta falla le pasó factura y lo convirtió en el primer eliminado de MasterChef Celebrity Ecuador. El presentador de deportes de Teleamazonas dejó las cocinas más famosas del mundo la noche de este jueves 27 de noviembre del 2025.
El reto consistió en crear un plato en el que brille el coco. Hugo preparó unos espárragos con puré de camote y lomo con salsa de coco. Lo llamó "El jugador número 12". Su semblante de felicidad cambió luego que los jueces degustaron su plato y coincidieron en que faltó cocción de la carne.
"La carne está azul", dijo el chef Jorge Rausch, aunque Hugo intentó defender su plato, el chef le explicó que la carne debe estar rosada y jugosa. Además, le dijo que la salsa estaba muy líquida.
Tras anunciar que Hugo era el eliminado de esta noche, el jurado lo felicitó por su desempeño en las cocinas y le desearon éxitos. La chef Carolina Sánchez le dijo que será recordado por su forma de ser y los chistes que contaba en el set y con los compañeros.
El presentador de Deporte Total agradeció la oportunidad y todo lo aprendido en las cocinas más famosas del mundo. Con su voz entrecortada aseguró que esta competencia fue un reto enorme para él y que dio siempre lo mejor. Desde el balcón, tristes, pero con aplausos, sus compañeros le cantaron: "Dale Hugo, y dale dale Hugo".
Ahora, quedan 22 cocineros en las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador. ¿Qué reto les espera en el siguiente episodio? No te lo pierdas, lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.
Compartir