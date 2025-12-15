¡Cachetito para la cocina esmeraldeña!; Frickson Erazo resalta el sabor de su tierra natal en MCC

Un 'tapao caldeao' de róbalo se lleva el primer cachetito del chef Jorge Rausch para la cocina esmeraldeña. Frickson Erazo, mostró su habilidad y destacó el sabor de la 'Tierra Verde' en MasterChef Celebtity Ecuador.

Con emoción, el exdefensa del fútbol ecuatoriano recibió el reconocimiento en las cocinas más famosas del mundo. El famoso cachetito de Rausch se dio entre gritos de felicidad de los participantes y abrazos. ¡Frickson se mostró impresionado por su logro!

'Tapao caldeao', el plato que preparó Frickson en este reto creativo. Teleamazonas

Este lunes 15 de diciembre del 2025, 16 cocineros se enfrentaron en un reto creativo, con el robalo como ingrediente principal. Se trata de un tipo de pescado apreciado por su sabor, la suavidad de su carne y su bajo contenido de grasa.

Cuatro participantes perdieron su oportunidad de cocinar esta noche. Como ganadoras del último reto, Josh Paredes y Erika Russo decidieron que Jorge Campozano, Giovanna Andrade, Mara Topic y Sebastián Guayasamín se queden en el sillón. Al principio, Jorge se mostró molesto por eso. Sin embargo, al llegar al sillón mostró una sonrisa y la tranquilidad volvió al set.

Esa no fue la única decisión de Josh y Erika. También quitaron cinco minutos del tiempo de cocinada a Frickson Erazo, Ricardo Perotti, Bastián Napolitano y Karime Borja.

Así, con 40 minutos para sorprender con su plato, el exfutbolista de La Tri preparó un ‘tapao caldeao’ de robalo. Fue "espectacular" para el paladar del chef Rausch, quien no dudó en darle cachetito. Las chefs Irene y Carolina destacaron las habilidades del extricolor para elevar los sabores de la comida esmeraldeña. A eso se sumó el poder que tuvo con el emplatado.

La preparación le otorgó a Frickson la victoria del reto y junto a Josh competirán por el tan anhelado Pin del Chef. La creadora de contenido cuencana preparó un ceviche de sambo con pescado róbalo. Lo acompañó con unos crocantes patacones que encantaron a la chef Irene. El "crocor" durante la degustación se ganó aplausos de todos en la cocina.

Josh Paredes y Frickson Erazo competirán por el Pin del Chef. Teleamazonas

Para Andy Suzuki, Bastián Napolitano, Karime Borja y El Jose, las observaciones fueron mínimas en el atril. Entre ellas estuvo la falta de balance en los sabores ácidos y la preparación del róbalo. Aunque para los cocineros fue algo estresante desescamar y filetear el pescado, todos cumplieron el reto dentro del tiempo establecido. Tras la degustación y feedback del jurado, se preparan para un nuevo reto.

Las sorpresas y emociones continúan en MasterChef Celebrity Ecuador. Un capítulo nuevo se puede ver de lunes a viernes, a las 21:00, por Teleamazonas.