¡Que buen seco de chivo! El equipo verde cautivó al jurado con su sazón y sube al balcón de MCC

El equipo verde preparó un seco de chivo y ganó el reto de esta noche en MasterChef Celebrity Ecuador

Un seco de chivo que cautivó el paladar del jurado de MasterChef Celebrity Ecuador hizo ganador al equipo verde y envió a sus integrantes al tan deseado balcón.

Cuatro equipos compitieron la noche de este jueves 8 de enero del 2026, en las cocinas más famosas del mundo. 60 minutos tuvieron los equipos: azul, verde, amarillo y rojo, para hacer brillar los sabores ecuatorianos en un arroz marinero, seco de chivo, ají de carne y fritada, respectivamente.

Los cocineros debían priorizar el verdadero sabor de cada plato para alcanzar la victoria. Sin embargo, solo uno fue el ganador, en este caso el equipo verde, integrado por Andy Suzuki, como capitana; Fer Guevara, Karime Borja y Riccardo Perotti.

En este seco de chivo, que representaba a la ciudad de Guayaquil, el jurado destacó la presentación, pero sobre todo la sazón que le pusieron a todos sus componentes, el cocolón encantó a los chefs, y por eso fue el único plato que se lo comieron todo.

Los cocineros no lo podían creer, al escuchar que eran los ganadores se abrazaron, festejaron, se quitaron los delantales y enseguida subieron al balcón. Aunque los demás equipos aplaudieron, sus rostros reflejaban sorpresa por no ser los ganadores.

El chef Jorge Rausch aseguró que todos los grupos prepararon buenos platos, a excepción de los azules. Este equipo, conformado por Manaba (capitán), Mara Topic, El Jose y Ana Paula Buljubasich, debía preparar un arroz marinero, pero lastimosamente tenía muchos errores técnicos. La chef Carito explicó que el arroz estaba roto y su textura no era la adecuada, además que faltaba potencia de los sabores.

Riccardo Perotti abraza a las chicas al saber que son el grupo ganador de la noche. Teleamazonas

En cuanto al equipo amarillo, que tuvo que preparar un ají de carne, los jueces coincidieron que la presentación era buena y el sabor también, sin embargo, no se sentía el aroma o sabor del romero, ingrediente que debían incorporar de forma obligatoria. Frickson Erazo, capitán del equipo, eligió como compañeros a Josh Paredes, Jorge Campozano y Nexar Gómez. Solo el exfutbolista subió al balcón porque es portador del Pin del Chef.

Finalmente, el equipo rojo tuvo que hacer fritada, a los chefs les gustó el sabor, la presentación y el cuidado con el que cortaron la cebolla, pero las tortillas se desintegraron y eso les restó puntos. En este grupo estuvieron Beber Espinoza (capitán) Monserrath Astudillo, Bastián Napolitano y Erika Russo.

Los competidores que no cumplieron el reto se enfrentarán en un reto de salvación. No te pierdas el siguiente capítulo de MasterChef Celebrity Ecuador, de martes a viernes, 21:00 por Teleamazonas y Teleamazonas.com