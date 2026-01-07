¡Tremenda remontada! Frickson Erazo se lleva el Pin del Chef de MasterChef Celebrity Ecuador

Frickson Erazo apretó en los últimos minutos del reto del Pin del Chef y se convirtió en el ganador, la noche de este miércoles 7 de enero del 2026. Tenía el partido cuesta arriba pero supo resolver y logró un ‘Malfatti’ con mucho sabor y textura.

Jorge Campozano y el exdefensa tricolor tuvieron 45 minutos para replicar un plato mediterráneo, el ‘Malfatti’ de la chef Irene. Durante la cocinada el panorama fue muy distinto para ambos. Mientras Jorge parecía tener el control del tiempo y la preparación. Frickson no lograba unas bolas consistentes para el Malfatti.

Sin embargo, se reeplanteó todo el proceso y consiguió una réplica excelente. Así fue la remontada de ‘El Elegante’. Combinó textura, aromas, sabores y en su segundo intento, se llevó el Pin del Chef.

Del otro lado, los demás cocineros se abatían en las cocinas preparando diferentes tipos de pescado, tenían que lucirse para librarse del delantal negro. Al finalizar los 60 minutos el jurado llamó al atril a los competidores con los platos menos atractivos, pero se llevaron una gran sorpresa, solo tres de los seis elegidos fueron al sillón con delantal negro.

!Azul ganador! Un plato italiano lleva al balcón de MCCelebrity a Monserrath, Mara, El Jose y Blanko

Beber Esponiza fue el primero en ir al sofá porque no quitó las espinas del pescado y los chefs no probaron. Un tanto contrariado aceptó la decisión y se unió a Sebastián Guayasamín y Blanko, quienes están directamente en eliminación por no estar en retos anteriores.

En el caso de Fer Guevara, preparó un pescado bocachica con salsa holandesa, verduras al vapor y algaparras fritas. La salsa quedó aguada y las porciones eran muy pequeñas, criticó el jurado. Y el tercer delantal negro se lo llevó Erika Russo y su "Salmonete fit", un pescado fusionado en salsa con papas salteadas. A este plato, según el jurado, le faltó salsa y también un poco de sazón.

Pero no todo fue malo, los jueces quedaron sorprendidos con los platos de Mara Topic, Ricardo Perotti y Monserrath Astudillo. Aunque lucían poco atractivos tenían buen sabor, por ello los cocineros se salvaron del delantal negro.

Mara hizo un pescado a la sal que quedó en el punto, aseguró el jurado, y aunque la salsa estaba un poco espesa agradó a los chefs. Quién se llevó toda la atención del chef Jorge Rausch fue Perotti. Él presentó un pescado al horno con verduras, acompañado de papas rústicas y salsa de limón con alcaparras.

Rausch pidió urgente un estetoscopio para "tomar el pulso a la proteína", creía que el pescado seguía vivo. Y cuando lo probó, retiró lo dicho, la chef Carito dijo que la cocción del pescado y de los ingredientes estaba perfecta.

Finalmente, Monserrath, hizo un caldo de pescado en el que utilizó fréjol para espesar. El jurado dijo que le llamó la atención el color de la sopa y quedaron satisfechos con el sabor.

El próximo reto asegura sorpresas para los participantes. No te pierdas MasterChef Celebrity Ecuador, de martes a viernes: 21:00, por Teleamazonas.