Comida árabe lleva a Jorge Campozano y Frickson Erazo a competir por el Pin del Chef en MCC

"Rraro, pero rrico", esta fue la frase insignia de los chefs de MasterChef Celebrity Ecuador este martes 6 de enero del 2026, durante la degustacion. Los cocineros prepararon diferentes platos de comida árabe.

El reto de Caja Misteriosa llevó a los participantes y su imaginación hasta Medio Oriente. Frickson Erazo y Jorge Campozano alcanzaron los sabores y emplatados que el jurado buscaba, por eso, los dos competirán por el tan anhelado Pin del Chef.

Frickson preparó un arroz árabe con almendras, acompañado de un enrollado de pollo y cordero y una salsa árabe con crema de leche. El extricolor resaltó qué aunque no sabía sobre platos árabes, se dejó llevar por los sabores intensos que caracterizan esta comida.

Para el jurado, tanto el arroz como la proteína tenían buen sabor y buena cocción. "Rraro, pero rrico", dijo la chef Carito. En tanto que el chef Jorge Rausch aseguró que aunque no es un plato de medio orienta sabe a eso. "Hay sabores buenos".

Jorge, en cambio, presentó un coral con carne, hoja de parra y cuscus. El humor no faltó en su presentación al llamar a su plato, "Al bajad, tomad".

El jurado dijo que el plato tenía sabores agradables y estaban coquetón. "Es muy raro pero muy rico, haber puesto el coral al fondo hizo que quedara bueno", dijo Rausch.

Ambos competidores se volverán a ver en un reto, cara a cara, para descubrir quién será el nuevo portador del Pin del Chef y los poderes qué tendrá para este ciclo.

La 'Tía Cuquita' visita las cocinas de MCC

Este episodio estuvo carcado de risas gracias a la visita de la 'Tía Cuquita', interpretada por la actriz y participante Monserrath Astudillo. Su entrada a las cocinas sorprendió a todos.

Pero quien realmene quedó sorprendido fue Beber Espinoza, el boxeador ecuatoriano se acercó a darle la mano a la 'Tía Cuquita' sin contar con la astucia de ella, quien le pidió un beso, y ¡qué beso!

