Recuerdos y confesiones de Frickson, Karime y Bastián en Cocinando a los Celebrities

El capítulo de este lunes 23 de marzo del 2026, de Cocinando a los Celebrities estuvo cargado de emociones, recuerdos y momentos que dejaron ver el lado más humano de la competencia. En esta ocasión, los invitados fueron Frickson Erazo, Bastián Napolitano y Karime Borja, quienes compartieron sus experiencias dentro de MasterChef Celebrity Ecuador.

Uno de los temas más emotivos fue la reciente eliminación de Carlos Luis Andrade. Entre anécdotas y sonrisas nostálgicas, los invitados recordaron los momentos vividos junto a él en la cocina, destacando su carisma y compañerismo. Tanto Frickson, Bastián como Karime aprovecharon para enviarle mensajes de ánimo, dejando claro que, más allá de la competencia, se formaron lazos genuinos.

Karime, por su parte, también revivió su salida del programa, compartiendo las emociones que la acompañaron en cada reto, en el que recordaba a su hijo Mateo. Entre nervios, presión y aprendizaje, confesó lo intenso que puede ser enfrentarse a cada desafío culinario, donde no solo se pone a prueba el talento, sino también la fortaleza emocional.

El Jose, Beber y Andy; una noche cargada de risas en Cocinando a los Celebrities

El ambiente se relajó cuando surgió la pregunta para Bastián: ¿cuál de los participantes es competencia para él? Las risas no faltaron, y el baterista de Verde 70 reveló que los ve como competencia a Frickson y a Josh Paredes. Sin embargo, uno de los momentos más comentados llegó con la inesperada confesión de Bastián.

Entre risas y miradas cómplices, reveló que el primer día que vio a Karime no pudo evitar pensar: “¡Qué guapa Karime!”. La reacción en el set fue inmediata, generando un momento divertido que sacó carcajadas a todos y más porque lo dijo frente a Virginia, presentadora del programa.

Así, este episodio no solo permitió conocer más a fondo a los participantes, sino también revivir los momentos más intensos de la competencia, demostrando que en la cocina más famosa del mundo no solo se preparan platos… también se cocinan emociones, amistades y recuerdos inolvidables.