El Jose, Beber y Andy; una noche cargada de risas en Cocinando a los Celebrities

Desde la historia de amor de Beber Espinoza hasta el festejo de su compleaños número 55 marcó el capítulo 10 de Cocinando a los Celebrities, la noche de este lunes 16 de marzo del 2026. Andy Suzuki y El Jose Cañizares también se divirtieron y recordaron momentos junto a la presentadora Virginia Limongi.

Los famosos no dejaron pasar ni un detalle de los capítulos de la última semana de MasterChef Celebrity Ecuador. El Jose recordó los momentos de nerviosismo y miedo que atravesó en el reto de eliminación, cofesó que previo a la decisión del jurado él se había despedido de sus compañeros porque estaba seguro que sería el eliminado.

Sin embargo, quien abandonó las cocinas fue Monserrath Astudillo, quien se hizo presente esta noche a través de videollamada. La actriz quiteña reveló que su paso por las cocinas más famosas del mundo la permitieron conocerse más. "Soy una mujer creativa, soñadora, apasionada y sobre todo poderosa", dijo.

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Andy, por su parte, recordó el útlimo reto de campo en el que terminó con delantal negro y ahora deberá enfrentar un nuevo reto de eliminación, al igual que El Jose, él tampoco logró subir al balcón.

No obstante, el momento que más lo disfrutaron fue cuando la producción proyectó la historia de amor de Beber. El video a penas empezó a correr y el campeón de box entre risas decía, "hoy me matan, hoy sí me termina mi novia", junto a él Andy no paraba de reír.

Finalmente, los cocineros y Virginia festejaron el cumpleaños a Beber, luego de entregarle una torta pequeña y cantarle el cumpleaños feliz, lo hicieron morder el pastel y con ello terminó el programa.

Cada lunes hay nuevas sorpresas y nuevos momentos por revivir en Cocinando a los Celebrities, no te lo puedes perder, desde las 22:15, por Teleamazonas.