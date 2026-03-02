Estrategia vs amistad; Bastián Napolitano lo revela todo en Cocinando a los Celebrities

Entre risas, sentimientos encontrados y lágrimas, los celebrities revelaron detalles de lo acontecido en MasterChef Celebrity Ecuador, la semana pasada, en la que Ana Paula Buljubasich y Erika Russo fueron eliminadas de las cocinas.

Los invitados de este lunes 02 de marzo del 2026 fueron, Josh Paredes, El Jose, Bastián Napolitano, Erika y Ana Paula, las dos últimas expresaron todas sus emociones a través de videollamada.

Antes de abordar el tema principal de la noche, el baterista de Verde 70 entregó una rosa a la presentadora y conductora Virgina Limongi, y anticipó que proximamente habrá una salida entre ambos; tema que no se ha concretado desde hace algunos días.

Asimismo, el participante resaltó que la decisión de bajar del balcón a Erika, fue pura estrategia, no obstante, aseguró que sintió mucha desesperación al ver a su amiga frente al jurado y en peligro de irse. Erika por su parte, contó que previó a ese reto tuvieron una conversación y hasta el final ella creía que no la iba a bajar, pero es una competencia y pues luego del reto ambos conversaron y mantuvieron la amistad intacta.

Desde Italia, la actriz quiteña afirmó que esta bajada del balcón la desestablizó mucho y que todo se complicó en el capítulo siguiente, en el que todos los cocineros se enfrentaron a un reto de eliminación. Reveló que la única sopa que ella puede cocinar es la de quinua pero ese día se arriegó por un locro de papa que no cumplió las expectativas del jurado.

Los celebrities también recordaron la salida de Ana Paula Buljubasich, ocurrida tras un emplatado fallido. La actriz y cantante agradeció mucho todo su paso por MasterChef Celebrity Ecuador por lo aprendido y las emociones que experimentó.