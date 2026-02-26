Erika Russo se despide de las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador con un locro de papa

El Top 12 no duró nada en las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador. Este jueves 26 de febrero del 2026, los cocineros fueron sorprendidos con una Caja Misteriosa Roja, la cual guardaba un delantal negro, una cuchara y un plato. Esto los envió directo a eliminación a todos los participantes.

El reto de esta noche fue preparar una sopa, tan deliciosa y al nivel de MasterChef Celebrity para seguir en la competencia. Sin embargo, Erika Russo no lo logró y fue eliminada de las cocinas más famosas del mundo. La actriz quiteña a penas se recuperaba del reto de eliminación anterior en el que Bastián Napolitano la bajó del balcón para que cocine.

Erika hizo una reinterpretación del locro de papa, "la única, que para el jurado no fue suficiente. Las críticas fueron que parece un puré, por su textura densa y que faltó potencia en los sabores. "Termina por ser una compota", dijo el chef Jorge Rausch.

El jurado la despidió con una palabras de motivación, destacaron su carisma y lo querida que era en el grupo, también le agradecieron por haber aceptado ser parte de la competencia y le desearon éxitos en su vida.

Pero en medio de esta tristeza, Bastián festejó un cachetito del chef Rausch. Él preparó una crema con maní, coco, camarón y verde. La llamó "una sopa que une" porque fusionó los sabores esmeraldeños y manabitas. "El calamar está tan delicadamente hecho que se merece un aplauso", aseguró la chef Irene Gonzalez.

¡Desayuno de campeones! Beber Espinoza y Bastián Napolitano competirán por el Pin del Chef en MCC

Al terminar la degustación el jurado analizó los errores que tuvo cada cocinero y con ello decidió que Erika tenía que abandonar las cocinas y con ello dieron paso al Top 11 de MasterChef Celebrity Ecuador.

