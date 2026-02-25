Emplatado fallido; Ana Paula Buljubasich es eliminada de MasterChef Celebrity Ecuador

La presión le pasó factura a Ana Paula Buljubasich en los últimos minutos y fue la nueva eliminada de MasterChef Celebrity Ecuador, la noche de este miércoles 25 de febrero del 2026.

La artista guayaquileña tuvo problemas desde que inició el reto de eliminación. La orden fue preparar un plato fuerte en el que brille la langosta. Aunque ella no tenía idea de cómo tratar a esta proteína, intentó destacar ante el jurado. Sin embargo, en el conteo final la tapa del sifón cayó sobre su plato y arruinó todo.

La participante se desmoronó y empezó a llorar mientras su compañeros también se llenaron de angustia al ver lo ocurrido. Ya en la degustación el jurado la cuestionó porque el plato estaba incompleto. Este error le costó su salida de las cocinas más famosas del mundo.

Equipo amarillo se lleva la victoria en un reto de cocina molecular en MasterChef Celebrity Ecuador

Previo a iniciar el reto, el Pin del Chef se hizo presente con sus poderes. Bastián Napolitano bajó del balcón a Beber Espinoza y a su amiga Erika Russo, a cambio subió a Monserrath Astudillo y Néxar Gómez.

El baterista de Verde 70 justificó su decisión. En el caso de Beber, "ojo por ojo, diente por diente", dijo, luego que el boxeador ecuatoriano lo intercambiara de estación con Jorge Campozano. Y con respecto a su amiga, dijo que ella es una gran cocinera y confía en que podrá librar este desafío. No obstante, todos esperaban que Bastián baje a Josh Paredes, pero él dijo que espera que ella lo cuide proximamente si llegara a ganar el Pin del Chef.

Las emociones no paran en MasterChef Celebrity Ecuador, en el siguiente capítulo los cocineros empezarán un nuevo ciclo, ¿qué les epera? Descúbrelo de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.