Equipo amarillo se lleva la victoria en un reto de cocina molecular en MasterChef Celebrity Ecuador

EL equipo amarillo se llevó la victoria en el reto de campo de MasterChef Celebrity Ecuador.

De las cocinas al laboratorio. Los cocineros de MasterChef Celebrity Ecuador se enfrentaron en un desafió de cocina molecular, en el reto de campo de este martes 24 de febrero del 2026. El equipo amarillo se llevó la victoria.

Beber Espinoza, Josh Paredes, Erika Russo, Carlos Luis Andrade y Bastián Napolitano subieron al balcón tras ser los ganadores de la noche. Ellos prepararon un ceviche jipijapa de pescado jurel con leche de tigre de jengibre e hinojo, falso caviar de tomate, espuma de maní y tierra de camote.

La puntuación que obtuvieron de los comensales fue de 8.5, frente al 7.5 y 7.25 del equipo rojo y azul. Los amarillo solo tuvieron 45 minutos para crear esta entrada y con ello Erika y Josh se quitaron el delantal negro y se libraron del reto de eliminación.

Los capitanes de equipo de esta noche fueron elegidos por Bastián, portador del Pin del Chef. Él nombró a Mara Topic y Frickson Erazo. Y para elegir el plato y el tiempo de cocción los tres se enfrentaron en un reto de capitanes.

Mara ganó el reto y eligió el equipo azul con Karime Borja, Andy Suzuki y Ana Paula Buljubasich. Mientras que Frickson se quedó con Nexar Gómez, El Jose y Monserrath Astudillo, en el equipo rojo.

En el siguiente reto un cocinero abandonará las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador. No te pierdas cada capítulo de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.