Velocidad y adrenalina hacen al equipo azul ganador del reto de campo de MCCelebrity Ecuador

El equipo azul se llevó la victoria en el reto de campo de MasterChef Celebrity Ecuador.

Una pista de motocross se convirtió en el escenario de las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador, donde el equipo azul, se proclamó ganador del reto de campo, la noche de este miércoles 10 de diciembre del 2025.

Tres equipos, amarillo, azul y rojo, pusieron a prueba su resistencia, velocidad y habilidades para dar de comer a 61 personas, entre ellos, los pilotos que brindaron un gran espectáculo y llevaron, en sus motos, a los capitanes de equipo a buscar la proteína para realizar el reto.

El equipo azul, integrado por su capitán Sebastián Guayasamín, Jorge Campozano, Josh Paredes, Carlos Luis Andrade (El Manaba), Beber Espinoza, Andy Suzuki y Frickson Erazo, cocinaron un lomo de cerdo, acompañado de chorizo, yuca, maduro, molleja de ternera y una salsa.

Su capacidad de organización y trabajo en equipo les permitió ser los primeros en entregar la comida a todos los comensales, quienes votaron por ellos y les dieron la victoria. ¿Su premio? Subir al balcón y evitar el reto de eliminación.

Con este equipo subió también Bastián Napolitano, portador del Pin del Chef y capitán del equipo amarillo. Además, que fue quien escogió al piloto ecuatoriano y a Monserrath Astudillo como capitanes de equipos.

Los otros equipos, pese a su esfuerzo, no lograron entregar todos los platos y por ende tampoco obtuvieron los votos suficientes, esto los llevó a portar el delantal negro.

Los cocineros listos para un nuevo reto de campo de MasterChef Celebrity Ecuador. Teleamazonas Monserrath Astudillo, Bastián Napolitano y Sebastián Guayasamín fueron los capitanes de equipo. Teleamazonas Equipo amarillo listo para el reto de campo de MCCelebrity Ecuador. Teleamazonas Equipo azul cocinando durante el reto de campo. Teleamazonas Equipo rojo trabaja para dar de comer a los comensales. Teleamazonas El equipo azul festeja el triunfo en el reto de campo de MCCelebrity Ecuador. Teleamazonas

El equipo amarillo, integrado por Riccardo Perotti, Naykim Tzamarenda, Nexar Gómez, Mara Topic, Erika Russo, Sonia Luna y Ana Paula Buljubasich. Ellos prepararon pierna de pollo chorizo paisa verde y camote corazones de pollo y salsa.

Mientras que Monserrath estuvo al frente del equipo rojo, acompañada de Blanko, El Jose, Giovanna Andrade, Fer Guevara y Karime Borja. Su plato fue un lomo de res, chorizo campesino, papas, choclo, chinchulines y salsa.

La tensión no baja en MasterChef Celebrity Ecuador, en el próximo capítulo uno de los participantes abandonará las cocinas, ¿quién será? No dejes de ver el mejor reallity de cocina del mundo, lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.