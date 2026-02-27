Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Josh Paredes y Bastián Napolitano van por el último Pin del Chef de MasterChef Celebrity Ecuador

El Top 11 de MasterChef Celebrity Ecuador enfrentó otro reto de Caja Misteriosa; Josh Paredes y Bastián Napolitano fueron los ganadores. 

Bastián Napolitano y Josh Paredes ganaron el reto de Caja Misteriosa y competirán por el último Pin del Chef de MasterChef Celebrity Ecuador.

Karina Amaguaya

27 feb 2026 - 22:35

Un reto llenó de risas se vivió este viernes 27 de febrero del 2026, en MasterChef Celebrity Ecuador. El reto de los cocineros fue preparar un combo de Multicines, que contenga canguil, hamburguesa y bebida, todo elevado a la alta cocina. 

Los chef llamaron solo a los combos más atractivos, entre ellos a Josh Paredes y Bastián Napolitano, quienes se destacaron con sus sabores y serán los nuevos rivales en la competencia por el último Pin del Chef

No obstante, el jurado llamó también a El Jose, a Frickson Erazo, a Andy Suzuki, Mara Topic y Karime Borja. Todos lograron sacar risas al jurado por las combinaciones de ingredientes que realizaron. 

  • Erika Russo se despide de las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador con un locro de papa

En el caso de El Jose, el jurado cuestionó la hamburguesa ya que solo tenía carne y pan, el participante dijo que todos los ingredientes estaban dentro de la carne, sin embargo, cuando el chef Jorge Rausch la partió, no encontró nada. Y en el caso de Mara, los chefs criticaron la bebida de uvilla que preparó y que al final la probó también Virginia Limongi

El último Pin del Chef será conducido por la chef Cecilia Cedeño. ¿Quién será el ganador y cuáles serán sus poderes? No te pierdas MasterChef Celebrity Ecuador, lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas

