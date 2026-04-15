Frickson Erazo duerme con el trofeo de Masterchef Celebrity al estilo de Leo Messi

La emoción por la victoria no terminó en la cocina. El exfutbolista ecuatoriano Frickson Erazo mostró su trofeo como ganador de la tercera temporada de Masterchef Celebrity Ecuador.

La madrugada de este miércoles 15 de abril publicó una foto en la que aparece durmiendo junto al trofeo de Masterchef Celebrity Ecuador, replicando una icónica escena del fútbol mundial.

"Ya descansando y agradecido con Dios y con todas las familias ecuatorianas por el apoyo que nos dieron a todos los participantes", escribió el futbolista en su cuenta de Instagram.

La fotografía recuerda al festejo de Lionel Messi, quien tras ganar el Mundial de Qatar 2022 fue captado descansando con la Copa del Mundo, en una imagen que dio la vuelta al planeta y simbolizó años de esfuerzo y perseverancia.

Un triunfo que trasciende la pantalla

Para Erazo, conocido por su trayectoria en la selección ecuatoriana, este logro representa una nueva etapa en su vida. Lejos de las canchas, el exdefensa demostró disciplina, constancia y aprendizaje en la cocina, cualidades que lo llevaron a conquistar el reality gastronómico.

Su celebración, cargada de simbolismo, refleja la conexión emocional con un triunfo que no solo es personal, sino también compartido con quienes siguieron su proceso durante semanas.