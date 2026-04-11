De la cancha a la cocina y de Esmeraldas para el mundo, Frickson Erazo en la final de MCC

Frickson Erazo festeja su pase a la final de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador.

Cuando Frickson Erazo se puso el delantal, muchos pensaron que su juego estaba en las canchas. Pero desde el primer reto dejó claro que también sabe defender su posición en la cocina.

Orgullosamente esmeraldeño, convirtió cada plato en un homenaje a sus raíces: coco, chillangua y ese sabor inconfundible de su tierra que conquistó paladares. Con disciplina, estrategia y corazón, "El Elegante" no solo cocinó… compitió. Ganó ventajas, “cachetitos”, un pin del chef y lideró equipos como capitán, demostrando que el liderazgo también se sirve en la mesa.

Y si algo nunca faltó, fue su esencia: celebrar cada triunfo con sus icónicos “hombritos” y compartir el camino con lealtad. Su amistad con Beber Espinoza fue prueba de que en esta competencia también se cocina la solidaridad.

Ahora, el último reto está servido.

Este martes 14 de abril, Frickson se enfrentará a Josh Paredes y Andy Suzuki en la gran final de MasterChef Celebrity Ecuador.

21:00 | En la señal abierta de Teleamazonas

| En la de Teleamazonas 20:00 | En la página web, todo el tras cámaras y la llegada de los finalistas y todos los detalles que no verás en TV

¿Será que el sabor de Esmeraldas se lleva el título? No te pierdas la final, porque este partido se define en el último plato.