¡Estos son los 23 participantes que estarán en las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador!
Virginia Limongi será la nueva conductora de MasterChef Celebrity esta temporada. La última ganadora del reality fue Shany Nadan.
Nuevos participantes en MasterChef Celebrity Ecuador
Teleamazonas
Compartir
Actualizada:
03 oct 2025 - 21:47
¡Se viene muy pronto en la pantalla de Teleamazonas el gran estreno de MasterChef Celebrity Ecuador! Los 23 participantes ya fueron anunciados la noche del 3 de octubre. No te puedes perder esta temporada, que está cargada de emociones, buenos momentos entre las celebridades y platos que te dejarán impresionados.
Durante toda la semana se fueron anunciando participantes que estarán en las cocinas más famosas del Ecuador. El lunes 29 de septiembre se revelaron los nombres de: Monserrath Astudillo, Frickson Erazo, Mara Topic, Jorge Campozano y Giovanna Andrade.
El martes 30 de septiembre se anunciaron cuatro celebridades más: Hugo Quintana, Erika Russo, Ana Paula y Ricardo Perotti. Mientras que el miércoles 1 de octubre se anunció a: Karime Borja, Naykim Tzamarenda, Nexar Gómez y Carlos Luis Andrade.
La noche del jueves 2 de octubre se anunció a: Sebastián Guayasamín, Josh Paredes, Sebastián Napolitano y Sonia Luna. Este viernes 3 de octubre fueron anunciados los últimos cinco participantes que competirán en MasterChef y son:
Andrea Suzuki
- Andrea Suzuki, conocida como Andy, es una influencer ecuatoriana apasionada por la moda, la vida saludable, los deportes y la actuación, utilizando su plataforma para compartir experiencias positivas y motivar a su comunidad. Tras casi dos años de ser mamá, enfrentó un postparto emocionalmente complejo que la llevó a sentirse insegura y desconectada de su estilo, recurriendo a básicos como jeans por comodidad. Recibió comentarios sobre renovar su imagen, lo que la impulsó a salir de ese "limbo" y reencontrarse con su amor por la moda.
Blanko
- Cantante urbano quiteño emergente de 21 años, fusionando pop americano y reggaetón, firmado por Emporio Records con 1.6 millones de oyentes mensuales en Spotify. Viralizó en TikTok con remixes como "911" de Sech en 2020, quien lo impulsó con una videollamada y promoción en Instagram; ha colaborado con Fer Vázquez, Zabdiel de CNCO y el cuencano Alex Ponce en "La Sin Sentimientos". Acumula millones de vistas en plataformas digitales.
José Luis Cañizares
- Periodista y creador de contenido quiteño, conocido como "El Jose" o "El Gracias" en TikTok con más de 400.000 seguidores, donde mezcla humor sarcástico, crítica política y sketches con su personaje "El Alcalde Jose". Estudió periodismo, pero soñaba con actuar; trabajó en campañas como Ecuador Decide con Faro para voto informado. En su tiempo libre, comparte vida con roomies en videos virales y dirige creativamente.
Beber Espinoza
- Boxeador retirado y entrenador ecuatoriano de Imbabura, apodado "Dinamita", campeón bolivariano, panamericano y sudamericano en boxeo, y cuatro veces campeón mundial en Kick Boxing (2007-2008 en Italia y Rusia). Nacido en Vacas Galindo como menor de 11 hermanos, se mudó a Quito a los 13 para entrenar con figuras como "La Cobra" Buitrón, ganando beca en el Colegio Andrés Bello; clasificó a Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y Sídney 2000.
Teleamazonas
Nicole Pinilla
- Influencer, modelo y empresaria orense, ex Reina de Machala 2017, con más de 320.000 seguidores en TikTok enfocados en moda, empoderamiento y estilo de vida. Hija de madre ecuatoriana y padre español, debutó a los 16 en certámenes de belleza y pasarelas, lanzando su marca de calzado NSOO y actuando en videoclips como "El Loco" de su pareja El Yaki, impactando en México. Estudia Comunicación Social en la Universidad Casa Grande.
Compartir