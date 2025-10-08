MasterChef Celebrity: Así fue como la hija de Virginia Limongi conoció al chef Jorge Rausch

Virginia Limongi llegó a MasterChef Celebrity Ecuador y logró cumplir un sueño de su hija Virginia María, de cuatro años. La modelo y presentadora de televisión publicó una emotivo video en redes sociales.

Desde que se conoció que formaría parte de la gran familia del mejor reality de cocina, 'La Amix' reveló que su hija anhelaba conocer al chef colombiano Jorge Rausch.

Incluso contó, en una entrevista exclusiva a Teleamazonas, que jugaba con su hija a MasterChef. Ella fingía ser Jorge Rausch y su hija le presentaba los platos. Por esta razón, desde que llegó a Colombia la pequeña ha insistido en que le presente al chef.

"Mándame una foto del chef Rausch", fueron algunas de las peticiones de Virginia María días antes de la esperada conversación. Todo este emotivo momento fue captado en videollamada, que fue compartida por Virginia Limongi en sus redes sociales.

"Después de tanta presión e insistencia llamé a mi pollito". Con estas palabras mostró un poco de la conversación virtual que mantuvo su hija con el jurado del mejor reality de cocina.

Una sonrisa en su rostro y sin poder hablar de la emoción fue parte del comportamiento de la niña al saludar a Rausch a través de una videollamada. También pudo conversar sobre sus platos favoritos y el chef le prometió que le iba a cocinar.

"Nada más me queda agradecerle al chef Rausch por cumplir este sueño, que es como un regalo anticipado de Navidad", señaló Virginia Limongi.

En el clip, la exmiss Ecuador de 31 años de edad mostró un poco del detrás de cámaras de MasterChef Celebrity Ecuador. Comida, risas, maquillaje y compañerismo reflejaron lo que se trabaja para mostrar en la pantalla de Teleamazonas.