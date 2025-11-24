'Guatita coronada' gana el primer cachetito de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador
El reto de caja misteriosa sorprende con el primer cachetito de la temporada. Dos exreinas de belleza fueron las afortunadas.
Mara Topic y Sonia Luna ganaron el primer cachetito de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador
24 nov 2025 - 22:37
Una emoción que no podían describir, risas nerviosas, abrazos y hasta lágrimas derramaron Mara Topic y Sonia Luna, las flamantes ganadoras del primer cachetito de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador.
Las dos exreinas de belleza trabajaron juntas y se lucieron en el reto de caja misteriosa de este lunes 24 de noviembre del 2025. La orden fue cocinar guatita con sabores ecuatorianos.
El sabor y textura de la salsa que Mara y Sonia prepararon cautivó el paladar de los chefs, principalmente del chef Jorge Rausch quien no dudó en decirles que se acerquen para premiarlas con el tan ansiado cachetito. Y para subir el nivel de emoción, la pareja también ganó un lugar en el balcón.
En este reto los cocineros trabajaron en parejas y el jurado llamó al atril únicamente los platos más llamativos para su gusto y de todos los que llegaron al atril destacaron los sabores de las salsas.
