'Guatita coronada' gana el primer cachetito de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador

El reto de caja misteriosa sorprende con el primer cachetito de la temporada. Dos exreinas de belleza fueron las afortunadas. 

Mara Topic y Sonia Luna ganaron el primer cachetito de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador

Redacción Teleamazonas.com

24 nov 2025 - 22:37

Una emoción que no podían describir, risas nerviosas, abrazos y hasta lágrimas derramaron Mara Topic y Sonia Luna, las flamantes ganadoras del primer cachetito de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador

Las dos exreinas de belleza trabajaron juntas y se lucieron en el reto de caja misteriosa de este lunes 24 de noviembre del 2025. La orden fue cocinar guatita con sabores ecuatorianos. 

El sabor y textura de la salsa que Mara y Sonia prepararon cautivó el paladar de los chefs, principalmente del chef Jorge Rausch quien no dudó en decirles que se acerquen para premiarlas con el tan ansiado cachetito. Y para subir el nivel de emoción, la pareja también ganó un lugar en el balcón

Sonia Luna y Mara Topic suben al balcón luego de ganar el reto de caja misteriosa

Sonia Luna y Mara Topic ganaron el primer cachetito de la tercera temporada de MCCelebrity Ecuador

Mara Topic y Sonia Luna ganaron el primer cachetito de la tercera temporada de MCCelebrity Ecuador.

'Guatita coronada', el plato de Mara y Sonia en el reto de caja misteriosa de MCCelebrity Ecuador.

En este reto los cocineros trabajaron en parejas y el jurado llamó al atril únicamente los platos más llamativos para su gusto y de todos los que llegaron al atril destacaron los sabores de las salsas

