'Guatita coronada' gana el primer cachetito de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador

Mara Topic y Sonia Luna ganaron el primer cachetito de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador

Una emoción que no podían describir, risas nerviosas, abrazos y hasta lágrimas derramaron Mara Topic y Sonia Luna, las flamantes ganadoras del primer cachetito de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador.

Las dos exreinas de belleza trabajaron juntas y se lucieron en el reto de caja misteriosa de este lunes 24 de noviembre del 2025. La orden fue cocinar guatita con sabores ecuatorianos.

El sabor y textura de la salsa que Mara y Sonia prepararon cautivó el paladar de los chefs, principalmente del chef Jorge Rausch quien no dudó en decirles que se acerquen para premiarlas con el tan ansiado cachetito. Y para subir el nivel de emoción, la pareja también ganó un lugar en el balcón.

Sonia Luna y Mara Topic suben al balcón luego de ganar el reto de caja misteriosa Teleamazonas Sonia Luna y Mara Topic ganaron el primer cachetito de la tercera temporada de MCCelebrity Ecuador Teleamazonas Mara Topic y Sonia Luna ganaron el primer cachetito de la tercera temporada de MCCelebrity Ecuador. Teleamazonas 'Guatita coronada', el plato de Mara y Sonia en el reto de caja misteriosa de MCCelebrity Ecuador. Teleamazonas

En este reto los cocineros trabajaron en parejas y el jurado llamó al atril únicamente los platos más llamativos para su gusto y de todos los que llegaron al atril destacaron los sabores de las salsas.

No te pierdas cada capítulo de MasterChef Celebrity Ecuador. Todos los días los cocineros descubren nuevos retos y nuevas experiencias. Míralo de lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com.