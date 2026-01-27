Un beso entre la chef Carito y su esposo, Iñaki, sella el baby shower sorpresa en MCCelebrity

Un beso entre la chef Carito y su esposo, Iñaki, selló el capítulo de este martes 27 de enero del 2026, en las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador, en un reto que Viriginia Limongi lo llamó para la colección.

Nadie se lo esperaba, pero un reto por equipos puso a prueba la rapidez, el ingenio y el sabor de los cocineros. El jurado pidió seis tipos de bocaditos -tres de sal y tres de dulce- cinco de cada uno, en total 30 pasabocas, para celebrar el baby shower de la chef Carolina Sánchez.

Los requisitos fueron que se puedan coger con la mano y comerlos en un solo bocado. Entonces, se formaron tres quipos con la ayuda de Ana Paula, portadora del Pin del Chef.

Si el baby shower ya era un motivo para que los cocineros se emocionen, todo subió de nivel cuando Iñaki Murúa apareció en las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador, esta fue la segunda sorpresa para la chef Carito. Él y la chef Cecilia Cedeño fueron los invitados de esta noche y también participaron de la desgustación de los bocados juntos a los chefs Irene González y Jorge Rausch.

Iñaki Murúa sorprendió a la chef Carito en el baby shower de Alaia. Teleamazonas

Cada equipo se esfrozó por presentar los mejores bocaditos para este evento lleno de amor y ternura. Sin embargo, solo uno, el azul, logró cautivar el paladar del jurado y de los padres de Alaia. El principal ingrediente que usaron los participantes fue el maíz, el favorito de la chef ganadora de una Estrella Michelin.

De esta manera, Ana Paula, Josh Paredes, Andy Suzuki, Erika Russo y Manaba, subieron al balcón como ganadores de la noche. MIentras que los demás equipos se quedaron con delantal negro.

El equipo azul se llevó la victoria en este reto de MasterChef Celebrity Ecuador. Teleamazonas

La chef Carito agraddeció a todos por la sorpresa y el esfuerzo brindado en esta noche. No obstante, Virginia dijo que el programa no podía terminar sin un beso entre los futuros padres. Todos gritaron "beso, beso,beso" y así fue como los cinco chefs se depidieron de las cocinas.

