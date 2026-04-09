'Cocinando me di cuenta que quiero ser actor'; El Jose es eliminado de MasterChef Celebrity Ecuador

Una despedida amarga pero al mismo tiempo llena de risas se vivió la noche de este jueves 9 de abril del 2026, cuando se conoció que El Jose abandonaba las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador.

"No te vas con un mal plato, nos costó mucho tomar la decisión", le dijo la chef Irene González y añadió que su eliminación se da por un tema de proporciones en su plato. El chef Jorge Rausch, por su parte, le deseó éxitos y le sugirió que se prepare porque "lo que viene es grande".

La chef Cecilia Cedeño destacó el talento de el comunicador y creador de contenido. "El mundo es tuyo, dile a ese niño de hace muchos años que eres otro, eres fuerte, poderoso", le dijo.

Cuando llegó el momento de que El Jose se despida de todos, primero río, dijo que era una risa nerviosa, y enseguida agradeció por todo lo vivido en estas cocinas. "Cocinando me di cuenta que quiero ser actor", dijo y todos soltaron carcajadas. Aseguró que al principio tuvo miedo de ser parte del proyecto pero que hoy se lleva grandes amigos.

Con la eliminación de El Jose, queda conformado el Top 4 de MasterChef Celebrity Ecuador:

Frickson Erazo

Josh Paredes

Mara Topic

Andy Suzuki

Ellos se enfrentarán en la semifinal de MasterChef Celebrity Ecuador y el martes 14 de abril, será la gran final en la que conoceremos al ganador de esta tercera temporada. No te la pierdas, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com